The Big Bang Theory Die Urlaubs-Diktatur USA 2012 Der Universitätspräsident zwingt Sheldon, endlich seinen Urlaub zu nehmen. Sheldon ist fassungslos, da er ohne Arbeit nichts mit sich anzufangen weiß und beschließt, bei Amy im Labor auszuhelfen. Auch Bernadette hat ein Problem: Ihr Vater möchte, dass sie für die Ehe mit Howard auf einen Ehevertrag besteht, da sie mehr verdient als ihr Zukünftiger. Das verletzt Howard in seiner Ehre und so beschließt er, mit Bernadettes Vater, einem Waffennarr, ein Männergespräch zu führen ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds