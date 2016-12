ProSieben 20:15 bis 20:45 Comedyserie The Big Bang Theory Penny und Leonard 2.0 USA 2012 2016-12-05 00:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon packt vor der Wohnungstür einen Mr. Spock-Pappaufsteller aus und macht dabei eine üble Entdeckung. Währenddessen fasst sich Leonard ein Herz und lädt Penny zum Abendessen ein. Amy und Bernadette rätseln, warum er Penny wieder ausführt. Schaffen es die beiden etwa, erneut ein Paar zu werden? Howard, Raj und Sheldon verstehen gar nicht, warum sich Leonard wieder auf Penny einlassen will und sind gegen eine Beziehung der beiden. Wer wird am Ende eine Enttäuschung erleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6