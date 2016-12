ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Arbeits-Disziplin extrem in Japan D 2016 16:9 HDTV Merken 100 Überstunden im Monat, keine Mittagspausen und eine miese Bezahlung. Das ist in Japan keine Seltenheit. Hier gibt es sogar einen eigenen Begriff für den Tod durch Überarbeitung. Das Wort "Karoshi" beschreibt Todesfälle, die direkt mit der Arbeit zusammenhängen. Herzinfarkte und Schlaganfälle bei jungen Arbeitnehmern sind die häufigsten Fälle von "Karoshi". "Galileo" reist nach Japan und spricht mit Betroffenen und ehemaligen Arbeitssüchtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo