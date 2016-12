ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Dessous auf der Oberleitung USA 2008 2016-12-06 09:20 16:9 Merken Als Pennys TV-Anschluss gesperrt wird, weil sie ihre Gebühren nicht bezahlt hat, überzeugt sie Sheldon und Leonard davon, bei ihnen regelmäßig "America's Next Top Model" zu schauen. Howard und Raj, die zu Besuch sind, sind begeistert von den schönen Frauen und versuchen - nicht nur mit legalen Mitteln - das Haus der Topmodels ausfindig zu machen. Penny gerät in Streit mit Sheldon, nachdem sie unwissentlich gegen einige von seinen Regeln verstoßen hat. Eskaliert die Situation? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Analeigh Tipton (Analeigh) Samantha Potter (Model) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Tim Doyle Kamera: Steven V. Silver