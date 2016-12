ProSieben 12:50 bis 13:20 Comedyserie How I Met Your Mother Showdown USA 2007 2016-12-06 06:05 16:9 HDTV Merken Barney ist überglücklich. Er ist Kandidat bei der TV-Show "Der Preis ist heiß". Seine Bewerbung hatte allerdings einen besonderen Hintergrund. Er ist der festen Überzeugung, dass der Moderator Bob Barker sein leiblicher Vater ist. Marshall und Lily haben sich dazu entschlossen, die letzten zwei Wochen vor der Hochzeit getrennt voneinander zu verbringen. Lange halten die beiden das aber nicht aus - und treffen sich heimlich. Indes feilt Trauzeuge Ted an seiner Hochzeitsrede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) K Callan (Grandma Lois) Meagen Fay (Janice Aldrin) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Gloria Calderon Kellett Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart