ProSieben 04:05 bis 04:25 Comedyserie Malcolm mittendrin Ein Urlaub mit Mädchen und Fischen USA 2001 Wieder da Merken Die Familien von Malcolm und Stevie machen gemeinsam Urlaub auf einem Hausboot. Doch von Erholung kann keine Rede sein, denn die Kenarbans streiten sich permanent. Auch Malcolm hat schlechte Laune, denn er muss ständig mit seinem Vater angeln. Stevie und Reese hingegen paddeln täglich zu einem Cheerleader-Camp, um endlich etwas Aufregendes zu erleben. Inzwischen beantragt Francis zu Hause vor Gericht die Befreiung aus der elterlichen Vormundschaft, um nach Alaska auszuwandern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Scott Adsit (Attorney) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Robert Stevens, Linwood Boomer Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 430 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 225 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 160 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:35 bis 04:15

Seit 95 Min.