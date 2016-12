Das Erste 21:00 bis 22:15 Diskussion Hart aber fair Die ewige Kanzlerin - ist Merkel die Lösung oder das Problem? D 2016 2016-12-05 02:10 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Europa taumelt in die nächste Krise und die CDU sagt: Weiter so mit Angela Merkel als Kanzlerin. Aber wie dringend braucht Deutschland, braucht Europa vier weitere Jahre Merkel? Und zeigt sich gerade: Wo Politik alternativlos scheint, verliert sie die Mehrheit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Jürgen Trittin (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss), Elmar Brok (CDU, Europaabgeordneter, Außenpolitischer Sprecher der EVP, seit mehr als 35 Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments), Melanie Amann (Politikredakteuri Originaltitel: Hart aber fair