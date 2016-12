Das Erste 09:05 bis 10:35 Heimatfilm Da wo die Heimat ist A, D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich läuft bei Familie Sandgruber alles zum Besten. Die rüstige Mutter Irmi (Ingrid Burkhard) arbeitet nach wie vor im Familienrestaurant, während ihr Sohn Hansi (Hansi Hinterseer) und seine Frau Regina (Karina Thayenthal) sich um den Wildpark kümmern. Als Irmi jedoch erfährt, dass ihr älterer Sohn Franz (Günter Waidacher) sich ausgerechnet mit ihrer Erzfeindin, der hinterhältigen Architektin Viktoria (Anja Kruse) verlobt hat, erleidet sie einen leichten Herzinfarkt. Als wäre das nicht genug Anlass zur Sorge, erfährt Hansi außerdem, dass seine Mutter nach einer unglücklichen Kredit-Spekulation 470.000 Euro Schulden hat - deren Rückzahlung unmittelbar fällig ist. Nachdem Hansi bei der Bank auf taube Ohren stößt, tritt Viktoria als vermeintliche Retterin auf den Plan. Sie bietet ihm an, die Schulden zu übernehmen. Dafür sollen Irmi und Hansi ihr den Branderhof sowie den geliebten Wildpark mitsamt der wertvollen Quellen überschreiben. Der verbitterte Franz, der nie verkraftet hat, dass sein jüngerer Bruder Hansi der alleinige Erbe des elterlichen Guts ist, sieht in dieser Wendung eine späte Gerechtigkeit. Was Viktoria ihm verheimlicht: Sie hat vor, auf dem Gelände eine gigantische "Mountain Sea World" zu errichten, um den Massentourismus in der Region anzuheizen. Durch einen juristischen Trick gelingt es Hansi, die für den Bau unerlässlichen Quellen vor Viktorias Zugriff zu schützen. Aus Rache vertreibt Viktoria daraufhin Hansi, Regina und die labile Irmi aus ihrem Haus. Zwischen Hansi und Franz kommt es darüber zu einem schweren Bruch. Während Irmi mit ihrer Schwiegertochter auf die Hochalm zieht, nimmt Hansi notgedrungen einen Job als Skitrainer an. Erst als Franz kurz darauf Viktorias wahre Geschäftsabsichten durchschaut, gehen ihm die Augen auf. Doch seine Einsicht scheint zu spät zu kommen: Der Baubeginn der "Mountain Sea World" steht unmittelbar bevor. Und Viktoria ist fest entschlossen, ihr lukratives Projekt durchzusetzen. Aber die rücksichtslose Geschäftsfrau hat nicht mit dem Gemeinschaftsgeist der Dorfbewohner gerechnet. Als der erste Bagger anrollt, erwartet ihn eine Überraschung. Mal dramatisch, mal humorvoll erzählt "Da wo die Heimat ist" von Zwist in der beliebten Familie Sandgruber, von Karrierismus und Traditionsverbundenheit. In der Hauptrolle spielt einmal mehr Hansi Hinterseer den sensiblen Naturburschen; in weiteren Rollen Anja Kruse als berechnende Geschäftsfrau und Ingrid Burkhard als rüstige Rentnerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Hinterseer (Hansi Sandgruber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Karina Thayenthal (Regina Sandgruber geb. Brunner) Ingrid Burkhard (Irmgard 'Irmi' Sandgruber) Günter Waidacher (Franz Sandgruber jr.) Evamaria Salcher (Katharina 'Kathl' Sandgruber) Kurt Weinzierl (Dorfarzt Felix) Originaltitel: Da, wo die Heimat ist Regie: Karl Kases Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: David Sanderson Musik: Tom Leonhardt Altersempfehlung: ab 12