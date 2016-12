Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Folge: 140 Liebe nach Drehbuch USA 1999 Stereo HDTV Merken Niles hat schon lange den Traum, ein eigenes Theaterstück auf die Beine zu stellen und dafür Maxwell an Bord zu ziehen - leider bisher ohne Erfolg. Fran hat Mitleid mit Niles und beschließt kurzerhand, die Produktion mit ihm gemeinsam in die Hände zu nehmen. Da Fran und Niles als Duo wenig erfolgversprechend sind, geben sie sich als Maxwell und C.C. aus, was jedoch wie erwartet im Chaos endet. Nun liegt es an Maxwell, die Situation zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Daniel Davis (Butler Niles) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Rick Shaw Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson