Disney Channel 21:45 bis 22:15 Comedyserie Die Nanny Folge: 139 Sylvia, ein Ehemann ... und 'ne heiße Affäre! USA 1999 Stereo HDTV Nachdem sich herausgestellt hat, dass Sylvia ein Techtelmechtel mit einem Arzt hat, setzt sich Fran bei ihrem Vater dafür ein, seiner Ehefrau wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dafür bietet sich der Hochzeitstag perfekt an, weshalb Fran und Maxwell mit Frans Eltern ein romantisches Restaurant besuchen. Hier treffen sie aber genau auf den Mann, der momentan für Aufregung sorgt: Sylvias Affäre, Dr. Rasso. Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Frank Lombardi Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson