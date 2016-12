ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Pom Pom Girls CDN 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Selbst Maxime und Bob bleibt bei diesem Tatort die Spucke weg, ein Stripper wurde an ein Hotelbett gefesselt, erwürgt und kastriert. Verdächtig ist eine Gruppe von Cheerleadern. Sie hatten die Suite für einen Jungesellinnenabschied gebucht und geben sich alle gegenseitig ein Alibi. Julie und ihr Team entdecken jedoch schnell Schwachstellen. Julie macht währenddessen eine weitreichende Entdeckung und zudem verschwindet Martin Champagne spurlos, während er von Bob beschattet wird. Bei Maxime verwischen die Linien zwischen Ermittler und Rächer immer mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Normand D'Amour (Phil Walker) Gabriel Arcand (Jean-Marc Beauchemin) David Savard (Vincent Duval) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin