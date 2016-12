MDR 23:55 bis 01:25 Komödie Ex I, F 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spielfilm Italien/ Frankreich 2008 Mal dramatisch, mal komisch erzählt uns "Ex" die Geschichten von sechs sehr unterschiedlichen Paaren, deren Beziehung in Gefahr oder schon Vergangenheit ist. Und trotzdem: "Ex" ist eine wunderbare Liebeserklärung an die Liebe. Der Film begleitet sechs römische Paare in dramatischen, aber oft auch komischen Beziehungskonstellationen voll aus dem Leben: Der früh geschiedene Psychologe Sergio (Claudio Bisio), der jahrelang ein zügelloses Single-Leben geführt hat, wird nach dem plötzlichen Tod seiner Ex-Frau mit der Vaterrolle und zwei wild pubertierenden Töchtern konfrontiert. Sehr verstört hört er von Loredana (Carla Signoris), der besten Freundin seiner Ex, dass diese ihn immer noch geliebt habe. Loredana wiederum ist im Rosenkrieg mit ihrem Mann Luca (Silvio Orlando). Er, der als Scheidungsrichter kluge Sprüche fällt, zieht plötzlich demonstrativ in die Studentenbude seines Sohnes und beginnt mit 50, sich richtig auszutoben. Giulia (Cristiana Capotondi), die Tochter von Luca und Loredana, lebt mit ihrem Freund Marc (Malik Zidi) in Paris, aber eine unerwartete Versetzung Giulias an die Botschaft nach Neuseeland gefährdet das verliebte Paar. Filippo (Vincenzo Salemme) und Caterina (Nancy Brilli) sind gerade dabei, sich scheiden zu lassen. Doch eigentlich will keiner von ihnen für die beiden aufgeweckten Kinder sorgen. Aber dank Richter Lucas Auflagen werden sie überraschenderweise zur glücklichen Familie. Sehr speziell ist das Problem beim frisch verliebten Paar Paolo (Fabio de Luigi) und Monique (Cécil Cassel): Paolo wird massiv vom Polizisten Davide (Alessandro Gassman) bedroht, dem eifersüchtigem Ex-Lover Moniques, der nicht akzeptieren kann, dass sie einen anderen liebt. Er will ihn kraft seiner Muskeln vergraulen. Doch dann ändern sich die Machtverhältnisse - Davide liegt vor Paolo auf dem Operationstisch. Die temperamentvolle Elisa (Claudia Gerini) stellt wiederum fest, dass der Pfarrer, der ihre Hochzeit mit Corrado (Gianmarco Tognazzi) zelebrieren wird, ausgerechnet ihre große Jugendliebe Lorenzo (Flavio Insinna) ist. Auch er hat sie nicht vergessen. Ein sehr heitere, witzige und originelle Komödie über die Liebe und die Probleme von und mit Ex-Partnern, die mit etlichen überraschenden Wendungen verblüfft. "Der Film erzählt von unserem alltäglichen Leben, von uns, wie wir heute sind, damit hat der Regisseur voll ins Schwarze getroffen: Er vermischt Ironie und Verspieltheit mit Melancholie und macht dadurch die Charaktere extrem glaubwürdig." (Corriere della Sera) Die Komödie mit Starbesetzung war der Kinohit 2009 in Italien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudio Bisio (Sergio) Carla Signoris (Loredana) Silvio Orlando (Luca) Cristiana Capotondi (Giulia) Malik Zidi (Marc) Nancy Brilli (Caterina) Vincenzo Salemme (Filippo) Originaltitel: Ex Regie: Fausto Brizzi Drehbuch: Fausto Brizzi, Massimiliano Bruno, Marco Martani Kamera: Marcello Montarsi Musik: Bruno Zambrini Altersempfehlung: ab 12