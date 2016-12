MDR 12:30 bis 14:00 Musikfilm Im weißen Rössl D 1952 Nach dem gleichnamigen Singspiel von Hans Müller und Eric Charell und dem Lustspiel von Oskar Blumen Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben des pfiffigen Oberkellners Leopold im "Weißen Rössl" am Wolfgangsee könnte so schön sein, würde die hübsche Wirtin Josepha ihn doch endlich erhören. Da die jedoch mehr Interesse an Stammgast Dr. Siedler zeigt, sieht sich Leopold zu außergewöhnlichen Liebesbekundungen gezwungen. Die Folge sind turbulente Verwicklungen, die Leopold seinem Ziel nicht unbedingt näher bringen. Zunächst zumindest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Matz (Josepha) Johannes Heesters (Dr. Siedler) Walter Müller (Leopold) Rudolf Forster (Kaiser Franz Joseph) Paul Westermeier (Giesecke) Marianne Wischmann (Ottilie) Sepp Nigg (Hinzelmann) Originaltitel: Im weißen Rößl Regie: Willi Forst Drehbuch: Eric Charell, Harry Halm Kamera: Günther Anders Musik: Ralph Benatzky, Werner Eisbrenner Altersempfehlung: ab 6