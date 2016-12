NDR 23:15 bis 00:45 Komödie Neue Vahr Süd D 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Lehmann, 20, wohnt noch bei seinen Eltern in der Neuen Vahr, einem gesichtslosen, spießbürgerlichen Neubauviertel in Bremen mit direktem Anschluss an die Autobahn. Es ist das Jahr 1980. Frank wird zur Bundeswehr einberufen. Und das, obwohl er, wie ihm Freunde versichern, "gar nicht der Typ dafür" sei. Doch Frank hat einfach vergessen zu verweigern. Warum? Das weiß er selber nicht. Als er nach der ersten Woche beim Bund wieder nach Hause kommt, hat sich sein Vater in Franks Zimmer ausgebreitet. Rettung naht in Form seines alten Schulfreundes Martin Klapp. Der bezieht gerade mit zwei Freunden aus der linken Szene eine WG im Ostertorviertel, Bremens alternativem Kiez. Frank mietet kurzerhand das noch unbewohnte und eigentlich unbewohnbare Durchgangszimmer. Eine Entscheidung mit Folgen. Denn von nun an pendelt Frank zwischen der Bundeswehrwelt mit ihren starren Regeln, mit ihrem bedingungslosen Gehorsam und Strammstehen, und dem Chaos-Kosmos seiner linken Freunde, die die proletarische Weltrevolution predigen. Frank wird zum Wanderer zwischen den Welten. Bloß nicht auffallen, ist sein Motto. Das gelingt ihm jedoch weder in der Kaserne noch an den Wochenenden in Bremens Szene. Und es gelingt ihm auch nicht, sich nicht zu verlieben. Ausgerechnet die Studentin Sibille, in die auch sein bester Freund Martin verliebt ist, hat es ihm angetan. Als Franks nachträgliches Verweigerungsgesuch scheitert, muss er schließlich Stellung beziehen. Denn beim großen Bundeswehrgelöbnis im Weserstadion stehen sich seine beiden Welten unversöhnlich gegenüber. Doch Frank wäre nicht der spätere Herr Lehmann, wenn ihm kein Ausweg einfiele. Ein vorgetäuschter Selbstmordversuch während des Zusammenstoßes zwischen den Soldaten und Autonomen verschafft ihm den Ausstieg aus dem Grundwehrdienst. Doch das Ostertorviertel ist für ihn keine Heimat mehr, nachdem ihm die WG-Genossen den Stuhl vor die Tür gestellt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frederick Lau (Frank ?Franky? Lehmann) Eike Weinreich (Martin Klapp) Miriam Stein (Sibille) Johannes Klaußner (Ralf Müller) Robert Gwisdek (Achim) Albrecht Schuch (Harald ?Harry? Klein) Daniel Michel (Wolli) Originaltitel: Neue Vahr Süd Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Christian Zübert Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Jakob Ilja Altersempfehlung: ab 12