NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Auf Leben und Tod D 2008 Untertitel 16:9 Susannes Sohn Jonas kommt zu Besuch. Sie wollen Charlotte im Krankenhaus besuchen. Jonas erzählt seiner Mutter, dass es ihm in Berlin gefalle, doch das hört sich nicht wirklich überzeugend an. Susanne überlegt, ihn zu fragen, ob er zurück möchte. Christoph meint, es wäre besser, wenn Jonas von selbst darauf käme. Als Susanne ihrem Sohn erzählt, dass sie ein Kind bekommt, reagiert er völlig ablehnend. Dann hätten sie ja endlich Ersatz für ihn. Doch Susanne bekräftigt, dass ohne ihn die Familie nicht komplett wäre und er jederzeit zurückkommen könne. Dennoch reist Jonas wieder ab, was Susanne nicht gerade glücklich macht. Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Claudine Wilde (Viola Lentz) Ludwig Zimmeck (Jonas Mertens) Horst-Günter Marx (Klaus Mertens Klaus Mertens) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Reiner Lauter Musik: Rainer Oleak