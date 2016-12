NDR 06:50 bis 07:25 Magazin Lieb & Teuer Die norddeutsche Antiquitätenshow - Kunstsprechstunde Rendsburg Kunstsprechstunde Rendsburg D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Janin Reinhardt nimmt Zuschauer mit in die Kunstsprechstunde in Rendsburg. Die Experten der Sendung stellen sich den Fragen der Besucher, die ihre persönlichen Schätze mitgebracht haben. Darunter befinden sich zum Beispiel das kleinste Buch der Welt, eine Tasse speziell für Bartträger oder ein Polyphon. Ein "Tag der offenen Tür" für die Begutachtung von Sammlerstücken, wie er viermal im Jahr an verschiedenen Orten in Norddeutschland stattfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janin Ullmann Originaltitel: Lieb & teuer

