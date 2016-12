Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Die letzte Volkspartei - Merkels CDU in Zeiten des Populismus D 2016 2016-12-05 00:00 Merken Heute ist die Kanzlerin nach Bekanntgabe ihrer erneuten Kanzlerkandidatur in den eignen Reihen wieder gefestigt. Auch ihre Umfragewerte steigen. Denn zwölf Monate nach dem Parteitag von Karlsruhe hat sich die Welt grundlegend geändert: Die Flüchtlingspolitik wurde modifiziert, Donald Trump ist gewählter US-Präsident, die Briten steuern Richtung Brexit und die EU befindet sich im Dauer-Krisenmodus. Der Populismus und mit ihm die gefühlte Renaissance des Nationalismus verunsichern weite Teile der Bevölkerung. Mit Spannung schaut Europa nun auf die Präsidentschaftswahl in Österreich und das Referendum in Italien. In solch einer Zeit erscheint Angela Merkel als letzte Bastion der Verlässlichkeit und Kontinuität. Welche politischen Schlüsse zieht die letzte Volkspartei aus den vergangenen zwölf Monaten? Wie begegnet sie dem Populismus und der neuen Konkurrenz am rechten Rand des Parteienspektrums? Welchen Kurs nimmt die CDU in Zeiten des Populismus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alfred Schier Gäste: Gäste: Brigitte Fehrle (Publizistin), Ulrich Reitz (Mitglied der Chefredaktion "Focus") Originaltitel: Unter den Linden