Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Expedition Alaska USA 2007 Live TV Merken "Expedition Alaska" zeigt gemeinsam mit Umweltwissenschaftlern, Polarökologen und Tierfilmern, welche bereits sichtbaren Veränderungen die globale Erderwärmung in der ansonsten unberührten Wildnis hervorgerufen hat. Die Hauptbedrohung: Die Temperaturen steigen hier viermal so schnell wie in anderen Gebieten der Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Alaska

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 334 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 94 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 94 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 94 Min.