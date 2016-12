ZDF 00:15 bis 01:40 Dokumentation Blacktape D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Filmemacher Sékou Neblett versammelt in der Mockumentary "Blacktape" das Who's Who der deutschen HipHop-Szene und liefert ein vielschichtiges Porträt dieser Subkultur. Mit den Protagonisten des Films, Marcus Staiger (Journalist und Wegbereiter des Berliner Straßenraps) und Falk Schacht (Journalist und Label-Betreiber), begibt sich Neblett als Regisseur vor der Kamera auf eine abenteuerliche Reise zu den Wurzeln des deutschen HipHop. HipHop-Größen wie Max Herre, Thomas D, Afrob, Eko Fresh, Fünf Sterne Deluxe, Samy Deluxe, Haftbefehl und viele andere kommentieren und begleiten die drei dabei. Auf ihrer filmischen Reise spüren Neblett, Staiger und Schacht dem Mysterium "Tigon" nach, laut Zeitzeugen der erste HipHop-Künstler, der auf Deutsch gerappt haben soll. Die drei werden immer tiefer in eine abenteuerliche Schnitzeljagd verwickelt, an deren Ende die Relevanz des HipHop für die deutsche Popkultur, deren Sprache und musikalische Entwicklung sichtbar wird. Alle Protagonisten stellen sich selbst dar: Marcus Staiger, Falk Schacht, Neffi Temur und Jaybo aka Monk. Interviewpartner: Fünf Sterne Deluxe, Haftbefehl, Max Herre, Samy Deluxe, Stieber Twins, Thomas D und andere. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Tape Regie: Sékou Neblett Drehbuch: Sekou Neblett, Gregor Eisenbeiss Kamera: Pascal Schmit Musik: Stevie B-Zet