ZDF 22:15 bis 00:00 Actionfilm Ruhet in Frieden USA 2014 2016-12-06 01:05 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV ZDF-Kinoexperte Steven Gätjen hält Liam Neeson für den geborenen Actionstar, der vor allem durch Glaubwürdigkeit überzeugt. Stimmt, als Privatdetektiv mit Alkoholproblem und ohne Lizenz liefert Neeson als Matt Scudder den Nachweis. – Düsterer und temporeicher Actionfilm nach einer Vorlage des US-Autors Lawrence Block. Teilweise nichts für schwache Nerven. Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Matthew Scudder) Dan Stevens (Kenny Kristo) David Harbour (Ray) Boyd Holbrook (Peter Kristo) Ólafur Darri Ólafsson (Loogan) Brian "Astro" Bradley (TJ) Eric Nelsen (Howie) Originaltitel: A Walk Among the Tombstones Regie: Scott Frank Drehbuch: Scott Frank Kamera: Mihai Malaimare Jr. Musik: Carlos Rafael Rivera Altersempfehlung: ab 16