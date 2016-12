ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Richtig spenden - So erkennt man seriöse Organisationen / Heruntergefallene Lebensmittel essen? - Die 5-Sekunden-Regel / Wildschweinmedaillons - Kochen mit Armin Roßmeier / Weine zum Fest - Tipps von Steffen Schindler / Hautpflege im Winter - Zarte Haut trotz Kälte und Heizung / Christie's feiert Jubiläum - Das Auktionshaus wird 250 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Er hat mit Stars wie PUR, Patricia Kaas und Karel Gott gearbeitet - sechsmal wurde Dieter Falk für den ECHO als erfolgreichster Produzent nominiert. Back to the roots: Begonnen hat Falk mit Kirchenmusik - mit seinem aktuellen Album setzt er Martin Luther ein musikalisches Denkmal, zudem geht er mit dem Luther-Pop-Oratorium auf Tour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Dieter Falk (Musikproduzent) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich