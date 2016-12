ZDFinfo 19:00 bis 19:30 Dokumentation ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Offiziell beging er am 9. Mai 1945 Selbstmord: Hitlers Geheimwaffenchef Hans Kammler. Neue Quellen und Zeugen wecken jetzt erhebliche Zweifel an dieser Version. Danach hat Kammler den Krieg überlebt und wurde heimlich nach Amerika gebracht, wo sein Wissen über die "Wunderwaffen" als wertvoll galt. Ein brisanter Fall: Denn der SS-General und promovierte Architekt war maßgeblich am Bau des KZ Auschwitz beteiligt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History