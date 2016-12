3sat 00:55 bis 01:45 Show Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann Late Night Satire Talkshow mit Stermann & Grissemann A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Ja eh" nennt Gert Steinbäcker sein fünftes Soloalbum. Jahrzehntelang sorgte er als Teil des Trios S.T.S. mit Gitarre und poetischen Texten für Gänsehaut-Momente beim Publikum. Das Sein in all seinen Ausprägungen beschäftigt Philosoph und Schriftsteller Franz Schuh. In der "kreuz und quer"-Reihe "Herr Schuh und ?" widmet er sich Themen wie Liebe, Hoffnung und Glaube. Außerdem stellen Stermann und Grissemann die Frage: "Wer wird 'First Dog'?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Stermann, Dirk Stermann, Christoph Grissemann Gäste: Gäste: Gert Steinbäcker (Musiker), Franz Schuh (Schriftsteller) Originaltitel: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann