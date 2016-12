3sat 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Wildes Venedig A 2014 2016-12-06 17:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Kennen Sie die bunte Tierwelt der versteckten Gärten Venedigs? Neben der mythenumrankten und von zahlreichen Besuchern frequentierten Fassade bietet die Lagunenstadt auch vielen Tieren eine Heimat. In der Lagune selbst finden sich Korallenriffe, die Sandbänke und Inseln bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Wildtieren. Allen voran Füchsen, Mardern und Zugvögeln. Die Doku beäugt die reiche Vogelpopulation Venedigs, findet junge Falken in ihrem gut versteckten Unterschlupf und blickt über die Mauern der geheimen Gärten der Stadt, voll bunter Kleinlebewesen, deren Bestände sich seit dem Rückgang der hohen Zahl an Katzen nun wieder erholen. Eine Reise an die versteckten Plätze der Lagune ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum