Niederlande 1 21:15 bis 22:10 Sonstiges Spoorloos Peruaanse met voorkeur voor boerenkool NL 2016 HDTV Merken Tessa (36) is geboren in Peru maar noemt zichzelf ondanks haar "latina look" een echte kaaskop. Ze houdt van salsa én van boerenkool. Tessa werd als baby geadopteerd door een Nederlands echtpaar en heeft hier een gelukkige, oer-Hollandse jeugd gehad. De ouders van Tessa adopteerden ook nog een meisje uit Colombia en een jongen uit Haïti. Tessa is de enige van het stel dat meer wil weten over haar afkomst. Volgens de papieren was de Peruaanse moeder Luisa 23 toen Tessa werd geboren. Luisa had al een zoontje en ze zou in de steek zijn gelaten door beide vaders van haar kinderen. Een vast onderkomen had de moeder van Tessa destijds niet; ze verbleef ook buiten werktijd op het terrein van de fabriek waar ze in dienst was. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos