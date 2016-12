Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: zuhause Die Hessentester - Weihnachtsgeschenke auf dem Prüfstand D 2016 Live TV Merken Die Ratgeber-Sendung "service: zuhause" besucht die gemütlichsten und schönsten Häuser, Wohnungen und Gärten in Hessen. Es gibt handfeste Tipps und geschmackvolle Ideen zum Verschönern und Nachmachen fürs Zuhause. Holzmöbel erstrahlen in neuem Glanz, Fliesen werden fantasievoll beklebt und aus Weinkisten ganz einfach Regale gebaut. "service: zuhause" zeigt, wie man das Leben verschönern kann. Weitere Informationen zur Sendung im Internet unter www.service.hr-online.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: zuhause

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 430 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 225 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 160 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:35 bis 04:15

Seit 95 Min.