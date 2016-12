Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Die Westfriesischen Inseln - Mit dem Wind durchs niederländische Wattenmeer / Ankern auf dem Trockenen - mitten im Wattenmeer / Vlieland: Exkursion in die Wüste / Wrackmuseum und Naturschutzgebiet auf Terschelling D 2012 Untertitel HDTV Merken Lange Sandstrände, malerische Dörfer und weitläufige Naturschutzgebiete zeichnen die Westfriesischen Inseln aus. Ideal für eine Fahrt durch das niederländische Wattenmeer sind Plattbodenschiffe wie die "Lotos", mit der Stefan Pinnow eine Woche unterwegs ist. Er genießt das Leben an Bord ebenso wie die Landgänge, bei denen er seltene Pflanzen entdeckt, Vögel beobachtet - und ins Gefängnis geht. Auf Vlieland macht er eine "Wüsten-Tour" mit dem Geländewagen; auf Terschelling trifft er einen Strandräuber in seinem Wrack-Museum, und vor Schiermonnikoog lässt der Kapitän das Segelschiff mitten im Watt trocken fallen. Beim Abstecher aufs Festland besucht Stefan Pinnow das älteste noch funktionierende Planetarium der Welt in Franeker und die Fliesen-Manufaktur in Harlingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Pinnow Originaltitel: Wunderschön! Regie: Per Schnell