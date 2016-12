Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Vom Kellerkind zum Showstar Vom Kellerkind zum Showstar D 2012 2016-12-06 04:55 Untertitel Live TV Merken Vom Kellerkind zum Showstar: Seelöwenbaby Eddie wollte erst gar nicht aus dem Untergeschoss ans Tageslicht kommen. Geboren in der höchsten Sommerhitze, fand er es unten kühl und behaglich. Inzwischen gibt es für ihn nichts Schöneres, als seinem Seelöwenvater zuzusehen, wenn der als Star in der Seelöwenshow auftritt. Natürlich hat auch Eddie schon den einen oder anderen Spontanauftritt, der von den Besuchern mit Beifall quittiert wird. Auch im Leben der kleinen Gorillas ändert sich einiges. Innerhalb des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes EEP sollen sie besser auf ihre spätere Integration in die Gorillafamilien anderer Zoos integriert werden. Schritt für Schritt werden sie deshalb jetzt aus dem Gorillakindergarten in die Welt der erwachsenen Gorillas geführt. Ihre anfängliche Unsicherheit verfliegt schnell. Ihr Lernpensum haben auch die Pinguinkinder, allerdings nur, wie man richtig frisst: Gerhard Popp betreibt zu diesem Zweck eine Art Fress-Akademie mit täglichem Individualtraining. Die Gewichtszunahme seiner Schützlinge gibt ihm Recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.