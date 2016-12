Silverline 02:55 bis 05:00 Thriller The Chaser COR 2008 20 40 60 80 100 Merken ung-ho, ein zum Zuhälter herunter gekommener ehemaliger Polizist in Seoul, verliert zwei seiner Callgirls, die spurlos verschwunden sind. Dann kehrt noch ein Mädchen namens Mi-jin nicht zurück vom Hausbesuch bei einem Kunden, der sich zu ihrem Entsetzen als sadistischer Schlächter entpuppt. Jung-ho kann den Kerl wenig später durch einen Zufall schnappen, doch der weigert sich hartnäckig, die Adresse seiner Wohnung zu verraten, wo Mi-jin unter Qualen gefesselt und blutend ums Überleben kämpft. Auf der Polizeiwache outet sich der Sadist als Serienkiller. Während die Polizei ihn verhört und nach Leichen seiner Opfer sucht, hetzt Jung-ho verzweifelt durch die Straßen, um die Wohnung zu finden und Mi-jin zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yun-seok Kim (Joong-ho Eom) Jung-woo Ha (Young-min Jee) Yeong-hie Seo (Mi-jin Kim) Seong-kwang Ha (Detective Park) In-gi Jeong (Detective Lee) Bon-woong Ko (Oh-jot) Jong-goo Lee (Profiler) Originaltitel: Chugyeogja Regie: Hong-jin Na Drehbuch: Won-Chan Hong, Shinho Lee, Hong-jin Na Kamera: Sung-je Lee Musik: Yongrock Choi Altersempfehlung: ab 18

