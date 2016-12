Silverline 23:25 bis 01:05 Horrorfilm 22 Ways to Die USA, NZ 2012 20 40 60 80 100 Merken Wenn weltweit einschlägige Genrefilme-Macher aus 15 Ländern einen Buchstaben aus dem Alphabet zugeteilt bekommen und daran anlehnend eine Geschichte über den Tod abliefern sollen, wird eines schnell klar: Hier kommt eine Menge verrückt-krasses Zeug zusammen. Provokativ, exotisch und voll Ironie ist """"The Abcs of Death"""" eine Vision der modernen Horror-Vielfalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Bolsø Berdal (Frau Scheisse) Erik Aude (Fighter) Kyra Zagorsky (Lainey) Iván González (Bobo) Dallas Malloy (Female Boxer (segment "D is for Dogfight")) Sarah Bonrepaux (The Girl (segment: XXL)) Lee Hardcastle (Dad) Originaltitel: The ABCs of Death Regie: Kaare Andrews, Angela Bettis, Hélène Cattet, Ernesto Díaz Espinoza, Jason Eisener, Bruno Forzani, Ad Drehbuch: Kaare Andrews, Simon Barrett, Hélène Cattet, Bruno Forzani, Adrián García Bogliano, Lee Hardcastle, Kamera: Harris Charalambous, Manuel Dacosse, Karim Hussain, Antoine Marteau, Shu G. Momose, Yasutaka Nagano Musik: Phillip Blackford, Simon Boswell, Yasuhiko Fukuda, Jaye Barnes Luckett, Nobuhiko Morino, Kou Nakagaw Altersempfehlung: ab 18