Silverline 20:15 bis 21:50 Thriller The Seasoning House GB 2012 Auf dem vom Krieg zerrissenen Balkan steht das Seasoning House. Ein düsterer und seelenloser Ort, wo junge Mädchen prostituiert und verkauft werden. Zuhälter Viktor hält sich die junge taubstumme Angel als persönliche Sklavin. Unbemerkt von ihrem Peiniger, bewegt sie sich zwischen Hohlräumen in Wänden und Decken durch das Haus und schmiedet Pläne für ihre Flucht. Als ihre engste Freundin brutal getötet wird, erträgt sie ihr Schicksal nicht länger und schlägt mit aller Härte zurück. Bildergalerie Schauspieler: Rosie Day (Angel) Sean Pertwee (Goran) Kevin Howarth (Viktor) Anna Walton (Violeta) Jemma Powell (Alexa) Alec Utgoff (Josif) David Lemberg (Dimitri) Originaltitel: The Seasoning House Regie: Paul Hyett Drehbuch: Paul Hyett, Conal Palmer, Adrian Rigelsford, Helen Solomon Musik: Paul E. Francis Altersempfehlung: ab 18