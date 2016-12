ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Maden, Algen, Erythrit - unser Essen der Zukunft? D 2016 2016-12-06 11:00 16:9 Merken Essen verführt, verspricht, verlockt. Essen soll Genuss für alle Sinne sein. Diesen Wunsch liest uns auch die Industrie mit viel Kreativität und Chemie von den Augen ab - mithilfe diverser Tricks. In Planet Wissen "Unser Essen der Zukunft" geht es um die zweitschönste Sache der Welt: Ums Essen! Und um die Frage: Was liegt in 10 oder 20 Jahren in unseren Supermärkten und auf unseren Tellern? So wurde schon vor Jahrzehnten prophezeit, dass wir uns im 21. Jahrhundert wie die Astronauten von nur noch ein oder zwei Pillen pro Tag vollständig ernähren können - oder müssen. Eine Prophezeiung, die sich glücklicherweise nicht bewahrheitet hat. Planet Wissen geht auf eine kulinarische Reise zu den Lebensmitteln von morgen, eine Suche nach den zukünftigen Lieferanten für die drei lebenswichtigen Bausteine unserer Nahrung: Kohlenhydrate, Proteine und Ballaststoffe. Gäste im Studio: * Prof. Dr. Hans Hauner, Ernährungsmediziner, Technische Universität München * Felix Degen, Koch bei Mongo's Gastro GmbH In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Prof. Dr. Hans Hauner (Ernährungsmediziner, Technische Universität München), Felix Degen (Koch bei Mongo's Gastro GmbH) Originaltitel: Planet Wissen