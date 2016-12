ARD alpha 07:00 bis 07:25 Kindersendung Checker Tobi Der Tatort-Check D 2013 16:9 Live TV Merken Mit der Hilfe der Profis von der Kripo löst Tobi heute einen besonders schwierigen Fall: Hamsterentführung in einem Wohnhaus bei München! Mit Hauptkommissar Hans-Jürgen sichert Tobi am Tatort erstmal Spuren: Fingerabdrücke, Fäden von Kleidungsstücken, Dreck - alles könnte einen Hinweis auf den Täter geben. Die Spuren wertet Tobi mit den Experten des Landeskriminalamts aus. Die können zum Beispiel an nur einem Faden erkennen, von welchem Kleidungsstück er gestammt haben könnte. Mitten in Tobis Ermittlungen platzt dann ein Erpresservideo mit der Forderung: Ein Koffer Gummibären, oder der Hamster bleibt für immer verschwunden! Ob Tobi den Fall lösen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Martin Tischner, Johannes Honsell, Imke Hansen

