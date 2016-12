Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokusoap Der Pool-Profi Wie im Englischen Garten USA 2014 Merken Anthony Archer-Wills und seine Helfer entwerfen traumhaft schöne Wellness-Oasen, in denen man herrlich die Seele baumeln lassen kann. Der britische Landschaftsarchitekt hat sich auf Schwimmteiche und Naturpools spezialisiert. Seine Anlagen sind perfekt in die natürliche Umgebung integriert und haben international Standards gesetzt. Inspirieren lässt sich der Pool-Profi dabei von der Natur und den besonderen Wünschen seiner Kundschaft. In dieser Folge konzipiert Anthony eine herrliche Gartenlandschaft mit Natursteinen, Pflanzen und Fontänen. Der ideale Ort zum Schwimmen und Entspannen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master