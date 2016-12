Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Redwood Kings - Träume aus Holz Auf Schrott-Schatzsuche NZ 2015 Merken Joan Steele leitet die Mission San Antonio de Padua, die drittälteste von 21 spanischen Missionen in Kalifornien. Ihre Kirche braucht ein neues Holzkreuz. Ein Baumstamm auf dem Gelände, der bereits gefällt wurde, dient den "Redwood Kings" als Baumaterial. Was die Textur und die Machart betrifft, lassen sich die Profi-Handwerker von den schweren Balken im Inneren des 200 Jahre alten Gebäudes inspirieren. Anschließend geht die Truppe auf Schrott-Schatzsuche. Denn auch bei der Konstruktion von Baumhäusern und Spielplätzen setzt das Team auf Recycling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redwood Kings