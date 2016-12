TNT-Serie 00:40 bis 02:05 Abenteuerfilm The Scorpion King USA, D, B 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von der Stadt Gomorrha aus regiert der finstere Herrscher Memnon. Er ist der beste Schwertkämpfer, den die Welt je gesehen hat. Aber er ist auch der grausamste Herrscher, der je das Licht der Welt erblickt hat. Fast alle Stämme der Wüste müssen sich ihm unterwerfen. Gemeinsam mit seiner Seherin Cassandra, die jede Schlacht vorhersagen kann, ist er unbesiegbar. Um das Ausweiten seiner Macht zu verhindern, haben sich die letzten freien Nomadenstämme der Wüste zusammengeschlossen. Sie heuern drei arkadische Söldner an, die besten Kämpfer dieser Zeit und die letzten ihres Stammes. Für 20 blutrote Rubine schwören Mathayus und seine zwei Freunde, dass die Seherin und der schreckliche Herrscher durch ihre Hand sterben werden, solange auch nur einer von ihnen am Leben ist. In einem Hinterhalt werden aber Mathayus Freunde getötet und er muss seine Mission alleine erfüllen. Als ihm in Gomorrha ein Attentat auf den Despoten misslingt, nimmt er auf einer spektakulären Flucht vor der Armee Memnons die Seherin Cassandra gefangen. Kann er mit ihrer Hilfe den grausamen Herrscher stellen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Mathayus) Steven Brand (Memnon) Michael Clarke Duncan (Balthazar) Kelly Hu (Cassandra) Bernard Hill (Philos) Grant Heslov (Arpid) Peter Facinelli (Takmet) Originaltitel: The Scorpion King Regie: Chuck Russell Drehbuch: Stephen Sommers, William Osborne, David Hayter Kamera: John R. Leonetti Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16