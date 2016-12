TNT-Serie 23:00 bis 23:50 Krimiserie Lilyhammer Heimkehr N, USA 2014 16:9 Merken Roar ist seit seiner Rückkehr ein kleiner Star in Norwegen und genießt die ihm bisher unbekannte Aufmerksamkeit in vollen Zügen, bis es ihm irgendwann doch zu viel wird. Frank kämpft indes mit anderen Problemen: Die Litauer wollten sich an ihm rächen und haben daher das Flamingo angezündet. Da die Renovierungsarbeiten viel Zeit verschlingen, vergisst Frank den Geburtstag der Zwillinge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Van Zandt (Frank Tagliano) Trond Fausa (Torgeir Lien) Steinar Sagen (Roar Lien) Robert Skjærstad (Roy 'Fingern' Aass) Tommy Karlsen (Arne) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Nils Jørgen Kaalstad (Dag Solstad) Originaltitel: Lilyhammer Regie: Øystein Karlsen Drehbuch: Anne Bjørnstad, Jadranko Mehic, Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt