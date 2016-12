TNT-Serie 18:45 bis 19:30 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Das Böse triumphiert USA 2007 16:9 Merken Die Mutter eines 1994 wegen Mordes an drei Jungen zu lebenslänglich Verurteilen sucht Rush auf. Ihr Sohn hat sich im Gefängnis umgebracht, und unter seinen Habseligkeiten fand sie einen Brief, in dem sich ein Außenstehender der Tat bezichtigt. Der wegen Mittäterschaft ebenfalls verurteilte Dylan beteuert im Verhör ebenfalls seine Unschuld. Rush und ihre Kollegen ahnen bald, dass während der Ermittlungen Spuren nicht verfolgt und Beweise unterdrückt worden sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Kirk Acevedo (Dylan Noakes '07) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Veena Sud Kamera: Donald E. Thorin Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12