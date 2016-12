TNT-Serie 12:40 bis 13:25 Krimiserie Murder in the First Tiefer Fall USA 2014 16:9 Merken Nach wie vor sind die Umstände, die zum Tod von Blunts Flugbegleiterin Cindy Strauss geführt haben, nicht abschließend geklärt. Die Gerichtsmedizin kann nicht feststellen, ob Cindy auf der Treppe selbst ausgerutscht ist oder ob sie die Treppe hinuntergestoßen wurde. Sicher ist jedoch, dass sie im zweiten Monat schwanger war. Privat muss sich Terry indes mit dem Tod seiner Frau auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) James Cromwell (Warren Daniels) Richard Schiff (David Hertzberg) Nicole Ari Parker (District Attorney Jacqueline Perez) Currie Graham (Mario Siletti) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Originaltitel: Murder in the First Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal Musik: The Hat