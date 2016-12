TNT-Serie 09:30 bis 10:15 Krimiserie Quincy Die zwei Seiten der Wahrheit USA 1977 Merken Quincy ist mit einem Fall von Versicherungsbetrug und Mord beschäftigt. Dabei gerät er mit seinem Idol, seinem früheren Lehrer Dr. Herbert Stone, dem besten Pathologen des Landes, aneinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Barry Sullivan (Dr. Herbert Stone) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ronald Satlof Drehbuch: Gene Thompson Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6