AXN 21:50 bis 22:50 Krimiserie Power Wer hält zu wem? USA 2015 16:9 Ghost erfährt von Dre, dass Kanan Shawn mehr erzählt, als er gedacht hätte. Ghosts Misstrauen gegen Shawn ist geweckt. Tommy dreht inzwischen wegen Hollys Verschwinden völlig durch und dröhnt sich zu. Außerdem weiß er, dass das FBI hinter ihm und Ghost her ist und beschließt, das Geld aus dem Hinterzimmer des Waschsalons in ein neues Versteck zu bringen. Lobos landet in New York. Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Vladimir Cvetko, Courtney Kemp Agboh, Safia Dirie Kamera: Ivan Strasburg Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18