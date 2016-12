AXN 09:25 bis 10:10 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Am Abgrund CDN 2008 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Als eine verzweifelte Frau den Selbstmord eines Cops inszenieren will, um ihre von ihm misshandelte Schwester zu beschützen, müssen die Kollegen von der SRU plötzlich gegen einen der Eigenen vorgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Gadon (Tasha Redford) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Shakura S'Aida (Jackie) Kristin Fairlie (Brianna) Hugh Dillon (Ed Lane) David Paetkau (Sam Braddock) Enrico Colantoni (Gregory Parker) Originaltitel: Flashpoint Regie: Holly Dale Drehbuch: Tracey Forbes Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16