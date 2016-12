History 00:30 bis 01:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Geschichte des VWs USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Strategie, in Virginia mit zwei Teams zu arbeiten, scheint sich auszuzahlen. Mike und Frank besuchen ein Auto- und Kutschenmuseum, in dem ein Exponat aus dem Jahr 1725 steht. Noch beeindruckender sind die Dinge im Lager, die nicht ausgestellt werden. Mike lernt etwas über die Geschichte von VW und ist unnachgiebig hinter einem Reklameschild her. Danielle und Robbie besuchen unterdessen ein Antiquitätengeschäft, in dem Danielle viele Raritäten und eine verwandte Seele findet, während der skeptische Robbie entdeckt, dass die Sammlerin Pam ein unglaublich gutes Auge für Männersachen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself - Host) Mike Wolfe (Himself - Host) Originaltitel: American Pickers Musik: Ron Wasserman, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12