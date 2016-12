History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Solotour USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Die frischgebackenen Geschäftsleute Darrell und Lisa haben eine Tour übernommen, bei der eine Menge auf dem Spiel steht. Sie sollen Transformatoren ausliefern, die dringend für die Stromversorgung einer abgelegenen Stadt gebraucht werden. Polars Top-Fahrer Todd bekommt Schwierigkeiten mit einem Regierungsvertrag. Probleme mit dem Truck sorgen dafür, dass die Saison für Art den Bach runter geht. Der Neuling Mike muss währenddessen bei seiner ersten Solotour ein Hindernis überwinden, das es in sich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Narrator) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker) Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Mike Simmons (Himself - Ice Road Trucker) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Igor Correia, Mark Domitric, Kevin Krouglow, Ryan McLarnon, Robert Melamed, Jeff Milutinovic, David Altersempfehlung: ab 12