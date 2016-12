History 21:30 bis 22:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Donner und Doria USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank treffen die Motorrad-Legende Martin Klunder. Der besitzt eine unglaubliche Menge seltener Motorradsouvenirs und ist bereit, sich von ein paar davon zu trennen. Später ist Mike vom Hot-Rod-Sammler Dicky begeistert, schon bevor er ihm die Hand geschüttelt hat. Hier können die Jungs ein paar tolle Geschäfte machen. Unterdessen durchsuchen Robbie und Danielle eine unglaubliche Sammlung erstaunlicher Artefakte. Nachdem sie ein paar Dinge gekauft haben, erhalten sie noch Zugang zu Claytons Männerhöhle, wo Robbie unbedingt einen Spielzeughund kaufen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Mike Wolfe (Himself - Host) Originaltitel: American Pickers Musik: Ron Wasserman, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12