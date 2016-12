History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Terra X Terra X: Deutschlands Städte: Glanz und Gloria (2/3) Deutschlands Städte (2/3): Glanz und Gloria D 2015 Stereo 16:9 Merken Am Anfang einer Stadtgründung stand oft der Entschluss eines selbstbewussten Herrschers: Hier baue ich meine Stadt! So entstanden München und Berlin, Mannheim und Dresden im Niemandsland, doch immer an einem Fluss. Die minutiös geplanten Städte sollten die Visionen ihrer Herren verkörpern sowie Reichtum, Macht und Kreativität anziehen. Neben Palästen gab es bald Museen, Universitäten, Promenaden und Parks. Es entstand die deutsche Residenzstadt, über Jahrhunderte der Inbegriff von Kultur und Lebensart. In ihrer Atmosphäre gedieh der Erfindergeist und ließ sie für die Zukunft gerüstet sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12