National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Wettlauf ums Gold Das Rennen beginnt USA 2011 2016-12-06 09:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Alaska - das Mekka des Goldabbaus in Nordamerika. Die Saison ist kurz, nur 100 Tage vom ersten Tauwetter, bis Boden und Flüsse wieder gefrieren. Entschlossene Männer und Frauen erleiden körperliche und seelische Qualen auf ihrer Suche nach Gold - und sie werden dabei entweder reich oder gehen pleite. Einer von ihnen ist John Reeves, er zählt zu den größten privaten Grundbesitzern im Staat. Bei seiner Suche nach Gold auf seinem Grund und Boden benutzt er ein Archiv mit alten Landkarten. Hilfe erhält er von seinen Kindern. Dann ist da noch Doug Baker, eine Mischung aus brillantem Bergbauingenieur und verrücktem Wissenschaftler. Doug hat bereits in der letzten Saison eine halbe Million Dollar verloren. Läuft es diesmal nicht besser, wird es für ihn die letzte sein. Und schließlich gibt es noch Creighton Lapp und Chuck Tillian, die mit ihrer Firma "CCR Mining" ganz oben mitspielen wollen. Sie haben einen Claim von Clark Durant gemietet, der angeblich reich an Gold sein soll. Ihre großen Hoffnungen werden aber zunächst von einem schlechten Start getrübt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goldfathers