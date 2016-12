National Geographic 12:15 bis 13:05 Dokumentation Mega Breakdown - Recycling XXL Verwertung eines Kampfjets USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Von 1960 bis 1996 bildeten Kampfjets vom Typ F-4 Phantom II das Rückgrat der US-Luftstreitkräfte - sie waren vielseitig einsetzbar, wendig und vor allem äußerst zuverlässig. Noch heute sind rund um die Welt F-4-Jets im Einsatz, während die US-Streitkräfte ihre letzten Exemplare mittlerweile außer Dienst gestellt haben. Einige wurden zu unbemannten Drohnen umgerüstet und für Zielübungen genutzt - der Großteil wird jedoch nach und nach "recycelt": Zweieinhalb Monate dauert es, einen F-4-Jet zu demontieren. Dabei müssen die Techniker mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen: So ist etwa der Schleudersitz mit Raketen ausgerüstet, die bei unsachgemäßer Behandlung ausgelöst werden könnten. Zum zweiten gilt es, noch intakte Bauteile nicht zu beschädigen, damit sie später in anderen Flugzeugen eingesetzt werden können - denn die oft horrend teuren High-Tech-Komponenten dürfen selbstverständlich nicht einfach auf dem Schrottplatz landen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Breakdown - Recycling XXL