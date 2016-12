TNT Comedy 04:00 bis 04:20 Comedyserie Seinfeld Folge: 30 In der U-Bahn USA 1992 16:9 Merken Alle vier Freunde nehmen an diesem Tag die U-Bahn. Jeder von ihnen macht dabei die unglaublichsten Erfahrungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) Michael Richards (Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Ernie Sabella (Nackter Mann) Daryl Keith Roach (Blinder Geigenspieler) Barbara Stock (Scam Woman) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry Charles Kamera: Charles W. Short Musik: Jonathan Wolff

