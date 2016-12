TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Die traurige Geschichte USA 2015 16:9 Merken Auf einem vermeintlichen Date gerät Caroline in eine Show, in der Leute auf der Bühne ihre Lebensgeschichte zum besten geben. Sie und Max langweilen sich zu Tode, doch bald darauf wittert Caroline die Chance, selbst im Rampenlicht zu stehen: Sie will erzählen wie es ihr ergangen ist, seit sie vor fünf Jahren ihren Reichtum verloren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Miles Fisher (Adam) Eric Price (Emcee) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Tom Stern Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12